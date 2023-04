Verona-Bologna, Zaffaroni: "Crediamo nella salvezza". E su Verdi...

VERONA - Una vittoria che vale l'aggancio allo Spezia quartulimo, il Verona conquista tre punti contro il Bologna e continua a sperare in una clamorosa salvezza. Al termine del 2-1 del Bentegodi, Marco Zaffaroni racconta il clima nello spogliatoio scaligero: “L’atmosfera è di grande felicità, perché affrontavamo una squadra molto temibile. Stanno facendo molto bene, bisognava fare una grande gara e i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo cercato di fermare la loro caratteristica principale, quindi dovevamo essere molto attenti e approfittare delle occasioni. C’è felicità che deve durare solo questa sera perché il percorso è ancora lungo”. Una vittoria sofferta con un finale thriller dopo la rete di Dominguez: “Nel finale grande tensione per la voglia di portare a casa il risultato. Bisogna avere lucidità, il gol arriva per un errore nostro, poi quando prendi gol ti prende timore. Momenti rischiosi, ma abbiamo portato a casa la partita facendo una grande prestazione”.

Zaffaroni: "Verdi ha qualità notevoli"

Primo tempo complesso per il Verona costretto a due cambi obbligati prima del vantaggio liberatorio di Verdi su rigore: “Sprecare 2 slot nel primo tempo ti condiziona, perché all’intervallo devi fare valutazioni attente. La partita è stata condizionata da questo, ma chi è entrato ha messo in campo tutto. Hanno tenuto duro, non hanno mollato, si vede che la squadra vuole provarci fino alla fine. Dobbiamo però archiviare subito la vittoria e pensare al prossimo impegno”. Uomo del match Simone Verdi: “Ha qualità individuali notevoli, ora sta in grande condizione, al di la dei gol che sono stati importantissimi, è un giocatore abile nell’uno contro uno, pericoloso anche sulle palle inattive. Speriamo che continui a star bene fino alla fine”. Infine un messaggio di Zaffaroni per tutto il gruppo del Verona: “Crediamo nella salvezza, avendo la consapevolezza che il percorso è ancora lungo, complicato, però le prestazioni delle ultime giornate ci danno fiducia in questo finale di stagione difficile”.