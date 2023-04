Cagliari, scatto playoff. Solo un pari tra Spal e Perugia

Si apre il sipario sulla 35^ giornata di Serie B con due posticipi. A dare il via alle danze ci hanno pensato Cagliari-Ternana e Spal-Perugia , due partite con significati differenti. Punti importanti che possono fare la differenza sia per la corsa ai playoff sia per la lotta salvezza ad ormai tre giornate dal termine della regular season.

Serie B, i risultati degli anticipi della 35^ giornata

Il Cagliari torna alla vittoria dopo quattro partite e tiene saldo il seso posto in classifica. Decisivo il gol di Zappa nel secondo tempo, dopo il pareggio di Partipilo in risposta all'iniziale vantaggio di Deiola. Termina con un pari la sfida salvezza tra la Spal e il Perugia: ospiti in vantaggio con Casasola, poi ripresi dal rigore di Moncini. I biancazzurri restano al penultimo posto. Gli umbri attualmente sono in zona playout, ma potrebbero essere scavalcati dal Brescia, qualora dovessero conquistare una vittoria.