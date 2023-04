Cremonese-Verona, Zaffaroni: "Potevamo fare di più in superiorità"

Il Verona ha mancato l'occasione di superare lo Spezia in classifica. Il pareggio di Cremona contro la formazione di Ballardini lascia un po' l'amaro in bocca da entrambe le parti . Verdi ancora protagonista dei gialloblù e con un suo gol nella ripresa ha riportato in equilibrio un match che si era messo su binari difficili. Ora la graduatoria dice 27 punti per i veneti a pari coi liguri. Al termine della partita ha parlato in conferenza Marco Zaffaroni .

Cremonese-Verona, le parole di Zaffaroni

Marco Zaffaroni ha analizzato la partita contro la Cremonese: "Oggi sapevamo potesse essere una gara complicata. Sul loro campo hanno messo in difficoltà diverse squadre. Siamo riusciti a rimettere in piedi la partita e questo è un grande merito dei ragazzi. Nel finale la foga e la troppa voglia di fare risultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati. Dobbiamo accettare il punto. Possiamo migliorare nell'equilibrio e soprattutto nel finale dopo in superiorità potevamo anche fare il 2 a 1".

Sull'arbitro: "Io sono per il rispetto dei ruoli sempre. Non era una gara semplice per entrambe le squadre e sicuramente anche per gli arbitri perché nel finale di stagione gli stati d'animo sono molto accesi. Le decisioni prese dal direttore di gara vanno accettate sia per episodi a favore e sia contro".