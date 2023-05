Verona, araba fenice vicino all'impresa: la rinascita in 4 mesi

Verona, la trasformazione

Ora i veneti sono chiamati a completare l'opera. Non sarà facile, il calendario però potrebbe dare una mano ai ragazzi di Zaffaroni. All'orizzonte la sfida all'ora di pranzo al Bentegodi con il Torino, lo Spezia sabato sera ospiterà il Milan, il Lecce, un solo punticino sopra l'Hellas, sarà già in campo venerdì sera all'Olimpico contro la Lazio. L'opportunità forse di poter dare lo scossone definitivo. In pochi giorni si è passati dal Verona più brutto di sempre a una squadra capace di vincere e con merito un delicato spareggio salvezza. Un gruppo che si è cementato nelle difficoltà, che ha saputo reagire a un vero e proprio ko. La squadra vista all'opera contro l'Inter, paurosa, debole, senza nervo, si è dissolta e in campo a Lecce, nonostante le ancora evidenti lacune tecniche, si è apprezzata una formazione con raziocinio, voglia di lottare, in grado di costruire almeno due-tre nitide palle gol. Il lampo di Ngonge, altro grande interrogativo di questa stagione traballante, prima salvatore della patria, in rete con Lazio e Salernitana, poi, dopo l'errore di Napoli, finito nel dimenticatoio, disegna un futuro che potrebbe divenire radioso. Se l’araba fenice è anche il simbolo della resilienza, la capacità del Verona di reagire alle avversità, di resistere agli urti, fa di questo gruppo un esempio. Nulla è compiuto. Ma l’impressione, meglio dirlo sottovoce per i tifosi, è che il più sia fatto. Impressione che rifiuta categoricamente il tecnico Alberto Zaffaroni. «Calendario favorevole? Le tabelle lasciano il tempo che trovano. Quello che conta è rimanere sul pezzo per non vanificare quello che abbiamo fatto finora. La classifica ora ci sorride, ma non dobbiamo sbagliare adesso. Il resto conta poco. La verità è che non abbiamo fatto assolutamente nulla».