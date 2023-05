Zaffaroni su Verona-Torino: gli infortunati e la lotta salvezza

L' Hellas Verona non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa giornata contro il Lecce ed esce sconfitto in casa contro il Torino . Risultato che complica la lotta salvezza a sole tre giornate dalla fine del campionato. I gialloblu si trovano ora a 30 punti così come lo Spezia e se la stagione finesse oggi le due squadre farebbero lo spareggio in campo neutro per restare in Serie A. Al termine dei novanta minuti, Zaffaroni ha analizzato il match.

Verona-Torino, le dichiarazioni di Zaffaroni

Queste le parole dell'allenatore: "Era una gara ricca di duelli, dove devi essere reattivo sulle seconde palle e noi soprattutto all'inizio li abbiamo persi. Questo ha condizionato molto la partita. Le opportunità per pareggiarla le abbiamo avute. Ci è mancata un po' di lucidità e precisione. I quattro infortuni sicuramente hano avuto un impatto e per forza di cose poi il match diventa diverso. La squadra non ha mollato e ha tenuto duro. Sicuramente dobbiamo migliorare in alcune occasioni. Pallone pesante per la situazione? Sicuramente sì, il Torino invece era libero mentalmente. Nelle prossime tre partite però dobbiamo avere il carattere per sopperire a questa cosa. La nostra rincorsa è lunga, abbiamo speso molto. Però siamo arrivati fin qui e vogliamo raggiungere l'obiettivo. La squadra è sempre stata brava a riprendersi dopo ogni passo falso". Sugli esiti degli infortuni: "Ci saranno gli esami in settimana e verranno monitorati con calma. Si tratta di problemi muscolari". Sulla prossima partita contro l'Atalanta: "Sappiamo che è una grande realtà. Sono una grande squadra, ma dobbiamo fare tre grandi partite".