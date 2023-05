Zaffaroni, conferenza Atalanta-Verona: "Vorremmo giocare in contemporanea"

Alla vigilia di Atalanta-Verona , gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma domani 20 maggio alle 18 , ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli scaligeri Marco Zaffaroni . Il turno sarà di campionato aperto da Sassuolo-Monza .

Verso Atalanta-Verona, Zaffaroni: "Servono attenzione e voglia"

Il Verona scenderà in campo un giorno prima dello Spezia, diretta concorrente per la salvezza, impegnata domenica 21 maggio alle 12:30 al "Via del Mare" contro il Lecce: "Sì, mi sarebbe piaciuto giocare in contemporanea, ma dobbiamo essere bravi ad andare oltre questi discorsi. La realtà è quella che è e non quella che vorremmo che fosse" ha esordito Zaffaroni.

Il tecnico dell'Hellas ha poi aggiunto: "Affrontiamo una squadra forte, che insegue i propri obiettivi. Serviranno grande attenzione e voglia, il focus deve essere solo questo. Ci sarà un'altra giornata nella quale non sappiamo se giocheremo prima o dopo e non dobbiamo farci condizionare. In questo momento diventano decisive queste dinamiche, che sono prettamente mentali. Quando affrontammo il Monza dopo Spezia-Inter avevamo riconosciuto questo aspetto e avevamo sottolineato l'esigenza di non farci condizionare da queste cose. Ci sono stati dei miglioramenti, ma possiamo fare ancora meglio".