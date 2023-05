Verona, Zaffaroni: "Serve la forza di non guardare gli altri risultati"

All'Hellas Verona non è bastato l'illusorio gol di Lazovic per conquistare un successo pesante in chiave salvezza sul campo dell'Atalanta. La Dea ha pareggiato con Zappacosta ed è andata a vincere con le reti di Pasalic e Holjund. A fine gara l'amarezza del tecnico dei gialloblù Marco Zaffaroni.

Atalanta-Verona 3-1, Zaffaroni: "Dobbiamo recuperare fiducia" L'allenatore degli scaligeri ha commentato: "Siamo sempre stati bravi a non farci condizionare dalla mancata contemporaneità della partita con lo Spezia. Dobbiamo continuare a fare così fino alla fine, recuperare energie e avere fiducia preparandoci bene per la prossima gara con l'Empoli. Sarà un match difficile come tutti, una gara da giocare con grandissima intensità. Dobbiamo avere la forza di non guardare gli altri risultati".

Atalanta-Verona 3-1, Zaffaroni: "Ora niente tabelle e pronostici" Zaffaroni ha aggiunto e concluso: "È logico che è devi lasciare qualcosa in una rincorsa del genere. Pagare in termini di stanchezza nervosa è logico, ma ora bisogna tirare fuori tutte le energie. Tabelle e pronostici negli ultimi campionati sono stati sempre smentiti ed è inutile stare a spendere energie facendo calcoli". Testa all'Empoli.

