Zaffaroni, conferenza Verona-Empoli: risposta a Semplici, Verdi e Lazovic

Ultimi 180' per giocarsi la salvezza. Il Verona contro Empoli e Milan dovrà necessariamente fare più punti possibili per chiudere la stagione e restare in Serie A. Molto dipenderà anche dai risultati di Lecce e Spezia , al momento avanti di poche lunghezze in classifica. Marco Zaffaroni , allenatore dei veneti, ha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi contro i toscani in conferenza stampa.

Verona-Empoli, conferenza Zaffaroni

Marco Zaffaroni ha analizzato la prossima sfida contro l'Empoli: "Ci aspetta una partita importantissima, il percorso che abbiamo fatto ci consente di essere qui a giocarcela e questo vale molto. Ci siamo preparati bene, dobbiamo arrivare alla sfida con la giusta tensione, quella che ti permette di fare le scelte giuste, che ti fa percepire il pericolo ma che non deve bloccarti le gambe e appannare il pensiero. Affrontiamo la partita con grande fiducia, consapevoli di giocare contro una squadra in grande condizione, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite. Ultimamente l’Empoli ha cambiato sistema di gioco, trovando equilibri importanti. Hanno giocatori bravi, e noi sappiamo di dover giocare al massimo, ci siamo preparati per questo. Non possiamo avere nessun calo di tensione".

Poi la risposta alle parole di Semplici: "Il campo è giudice e dirà chi si meriterà questa salvezza, e noi proprio sul campo vogliamo meritarcela. A partire da domenica. Partita dello Spezia? Chiaramente seguiremo lo Spezia con un interesse diverso rispetto alle altre partite. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra gara, che innegabilmente provocherà emozioni diverse rispetto al solito, come tutte quelle in cui ti giochi qualcosa nel finale di stagione. La chiave sarà come saremo in grado di gestire questa emotività". In chiusura sui singoli: "Verdi? Ha fatto lavoro differenziato per qualche giorno, ma gli ultimi allenamenti li ha svolti con la squadra. È a disposizione. Lazovic? Ha avuto un problemino muscolare, non di grande entità. C’è la speranza di poterlo recuperare in vista del Milan".