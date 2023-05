Verona-Empoli, Zaffaroni: "Rialziamoci. Contro il Milan a testa libera"

Rammarico e delusione, oltre a qualche fischio, al triplice fischio del Bentegodi. Il Verona approfitta parzialmente dello stop dello Spezia ( sconfitto in casa dal Torino 4 a 0 ) e lo aggancia in classifica portandosi a quota 31 punti. Il pari contro l'Empoli , con la rete azzurra di Stojanovic al 96' (con la deviazione determinante di Magnani), dopo il gol di Gaich , è una doccia fredda per tutto l'ambiente gialloblù che già assaporavano il sorpasso sui liguri. Al termine della partita le parole di Marco Zaffaroni ai microfoni di Sky Sport.

Verona-Empoli, parole Zaffaroni

Marco Zaffaroni ha analizzato la sfida contro l'Empoli: "Dobbiamo rialzarci subito e tornare a lavorare perché mancano ancora 90'. Il rammarico c'è per come è arrivato il parreggio all'ultimo minuto e perché con una vittoria sarebbe stato un risultato importante. Abbiamo guadagnato un punto sui nostri avversari la vedo così. La salvezza si gioca sui discorsi nevosi ed emotivi. Contro il Milan sarà importante giocare con la testa libera anche se non sarà semplice".

Sui singoli: "Verdi non ha ancora recuperato e per quello non è entrato in campo. La formazione dell'inizio è stata dettata dalle condizioni del gruppo. Stiamo pagando tanto la rincorsa degli scorsi mesi, soprattutto in termini nervosi che sono quelle che ti usurano di più. Ora recuperiamo le energie perché è ancora tutto aperto".