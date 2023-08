Baroni, conferenza Empoli-Verona: Saponara, Bonazzoli e l'identità

Tra poco più di 24 ore si torna in campo in Serie A e ad aprire le danze ci saranno due anticipi delle 18:30 : il primo riguarda i campioni d'Italia del Napoli, impegnati a Frosinone, mentre il secondo è quello tra Empoli e Verona, due squadre con l'obiettivo della salvezza.

In casa gialloblù ci sono grandi aspettative per vedere all'opera la nuova formazione allenata da mister Baroni, arrivato in estate dopo la salvezza conquistata col Lecce. L'allenatore dei veneti è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del Castellani.

Verona, conferenza Baroni

Marco Baroni ha parlato in conferenza analizzando l'avversario: "Credo che troveremo uno degli avversari più tosti da affrontare alla prima giornata. L'Empoli è una squadra che conosce bene il suo percorso e che ha avuto continuità di guida tecnica. Sono usciti dei giocatori che sono stati però ben rimpiazzati. Hanno qualche certezza in più, ma noi dovremo avere più determinazione e più vogliaLa cosa importante sarà farsi trovare pronti dal punto di vista mentale, nervoso, e fare una prestazione che vada oltre le difficoltà".

L'allenatore ha poi continuato: "So cosa possiamo fare, anche nelle difficoltà dovremo avere il giusto atteggiamento, fattore che non ci deve mai mancare. Il nostro atteggiamento deve essere quello di affrontare a viso aperto anche le difficoltà, avere timori non fa parte del nostro modo di lavorare. Contro l'Ascoli forse siamo andati in vantaggio troppo presto, e dopo il gol segnato siamo stati troppo attendisti, questo ci ha portati anche a subire il loro palleggio. Nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso che deve essere il nostro filo conduttore per il resto della stagione. I punti sono sicuramente importanti, ma è fondamentale anche centrare la prestazione per avere continuità, creare la nostra identità e arrivare dove vogliamo". Mentre per quanto riguarda la condizione della squadra...