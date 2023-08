Empoli-Verona, Baroni: "Attendo colpi dal mercato: via 9, arrivati in 4"

A decidere il match è stato Federico Bonazzoli, autore della rete decisiva da subentrante. Un incontro deciso a soli 15' dal triplice fischio del direttore di gara.

Baroni dopo Empoli-Verona

Dopo la vittoria sugli azzurri, questa l'analisi del tecnico gialloblù Marco Baroni ai microfoni di DAZN: "Sono contento sia per i tifosi che per la squadra. Abbiamo lavorato con alcune difficoltà, per un periodo avevamo un solo centrocampista. Ai ragazzi serve raggiungere equilibrio e coraggio: hanno seguito i miei dettami, e non era semplice metterli in pratica contro una squadra che gioca insieme da tanto tempo. Mercato? Serviranno alcuni innesti: in 9 sono partiti e sono arrivati soltanto in 4. Abbiamo bisogno di alternative sulle corsie esterne, e a centrocampo siamo pochi. Oggi però siamo stati autori di un'ottima prestazione, riuscendo a tenere l'Empoli lontano dalla nostra area di rigore. Vinta con i cambi? La staffetta in attacco era già preventivata, perché volevo avere velocità, senza dare punti di riferimento".