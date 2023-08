Baroni, conferenza Verona-Roma: Faraoni, Hien e l’elogio a Mourinho

Dopo l'ottimo esordio stagionale in Serie A contro l'Empoli, ora il Verona deve affrontare la prima big. I ragazzi di Baroni se la vedranno contro la Roma di Mourinho, che in conferenza stampa ha parlato anche del mercato e in particolare di Lukaku .

Anche l'allenatore degli scaligere ha presentato il match, sciogliendo qualche dubbio di formazione e facendo il punto sui giocatori recuperati.

Verona-Roma, le dichiarazioni di Baroni

Il tecnico del Verona ha elogiato subito i giallorossi: "Sarà una gara difficile contro una squadra guidata da un allenatore bravissimo. La Roma è una squadra che ha tutte le carte in regola per fare un campionato importante. Servirà da parte nostra grande voglia e grande dedizione". Su Faraoni e Hien, indisponibili la scorsa giornata contro l'Empoli: "Due giocatori importanti, Faraoni ha lavorato bene con la squadra e sarà a disposizione". Sul nuovo acquisto Serdar: "E' un centrocampista interessante, devo ringraziare il direttore che è stato bravo a portarlo dalla nostra parte. Ha già fatto 60 minuti in amichevole, poi si è fermato. Le sue condizioni sono discrete anche se non può ancora essere chiaramente al top, io lo ritengo comunque già a disposizione e arruolabile". Infine sul Bentegodi: "L'entusiasmo è sempre positivo se riesce ad essere trasmesso, dobbiamo alimentarlo noi con le prestazioni e l'atteggiamento costruendo anche un'identità forte".