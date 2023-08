Baroni, la vittoria sulla Roma non basta: “Manca ancora qualcosa”

Sei punti in due partite per il Verona con l'arrivo del tecnico ex Lecce: le sue parole nel post gara ai microfoni di Dazn

26 . 08 . 2023

Due partite e due vittorie per il Verona. Da quando è arrivato sulla panchina degli scaligeri Baroni ha portato novità e una ventata di freschezza all'ambiente oltre all'entusisamo di queste prime uscite stagionali. Dopo un'annata complicata e che è terminata con la salvezza nello spareggio contro lo Spezia, la nuova Serie A è ripartita con un piglio diverso per i veneti. Dopo l'1 a 0 contro l'Empoli del Castellani è arrivata anche la prestigiosa vittoria per 2 a1 con la Roma al Bentegodi a confermare l'impatto positivo del tecnico ex Lecce. Un successo che ha portato la firma di Duda e Ngonge nella prima frazione, nella ripresa ha subito il ritorno della Roma con Aouar e l'espulsione di Hien che ha messo paura ai gialloblù bravi a resistere fino 113esimo minuto. Al termine della gara il tecnico del Verona ha analizzato il successo. Verona-Roma, parole Baroni Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn: "Il gruppo mi ha dato subito disponibilità al lavoro e al sacrificio, in questo momento mancano alcune cose ma volevo vedere l'atteggiamento della mia squadra. Abbiamo bisogno di questo piglio e di questa attenzione". Sulla scelta della continuità del modulo: "Siamo partiti anche pensando di cambiare sistema di gioco, ma con l'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli ho preferito riportare i calciatori nel loro habitat naturale. Abbiamo tanto da migliorare e lo faremo, ma ora restiamo coi piedi per terra perché la strada è lunga ancora da fare".

