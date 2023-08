Baroni, conferenza Sassuolo-Verona: i dati, il mercato e il punto su Doig

I neroverdi invece hanno iniziato a rilento, ma hanno affrontato anche due big: prima l'Atalanta e poi il Napoli. Baroni ha presentato la prossima sfida in conferenza stampa.

Sassuolo-Verona, le dichiarazioni di Baroni

"Miglior allenatore di questo inizio di stagione? Sinceramente non guardo mai queste statistiche, ma lavoro solo a testa bassa" - ha ribadito Baroni in conferenza stampa. L'allenatore del Verona ha poi proseguito: "In questo momento tutti questi dati ci possono allontanare da quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a gestire in maniera positiva l'entusiasmo dei risultati ottenuti perché serve equilibrio. Venerdì (1 settembre ndr) ci aspetta una partita difficilissima, davvero complicata: dovremo avere attenzione, voglia, e dovremo essere capaci di metterci alle spalle i risultati già ottenuti". Sul mercato aperto durante il campionato: "Quando hai a disposizione un gruppo di giocatori che hanno dei valori importanti, non temi nulla. Penserò alla partita insieme ai miei calciatori. Bisogna saper dosare anche questi momenti, in cui sei sotto la lente di ingrandimento, ma non credo che faticherò a tenere la squadra concentrata". Su Doig: "Josh è un ragazzo che ha energia, è ancora molto giovane. Deve lavorare in maniera serena, ma si comporta come un professionista. Gestire le pressioni per questi ragazzi non è semplice, penso che lui possa crescere ancora molto". Poi conclude: "Il nostro segreto? I ragazzi hanno dimostrato disponibilità anche verso il cambiamento con molta applicazione e senza timori. Questo mi ha fatto capire che questo gruppo ha la stoffa per lavorare: è una squadra che sa mettersi in discussione, aspetto fondamentale per me".