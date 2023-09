Baroni spinge il Bologna: “Farà un grande campionato. Zirkzee regista offensivo”

Marco Baroni ha dichiarato: “Duda può ricoprire un ruolo più avanzato dandoci qualità e togliendogli i compiti difensivi in modo da avere maggiore fisicità negli ultimi metri. Una squadra che è forte, con qualità, palleggio e individualità, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene aggredendoli e togliendogli gli spazi. Poi purtroppo abbiamo dovuto gestire tre infortuni e in un momento della stagione così non è semplice, ma la squadra ha avuto carattere anche nelle difficoltà. Abbiamo chiuso con due ragazzi che erano in difficoltà fisicamente, ma questo dimostra lo spirito di sacrificio della squadra. Mi è piaciuto il piglio e gli faccio i complimenti. Questo è un punto importante ottenuto contro una squadra che giocherà un campionato importante".

L'obiettivo del Verona

Sull'obiettivo stagionale del Verona, Baroni ha ammesso: "Credo che quest’anno il campionato sia davvero difficile, tutte si sono rinforzate e il livello è importante. Per questo dobbiamo lavorare forte ogni giorno per crescere sotto ogni punto di vista e devo dire di aver trovato un gruppo molto disponibile in questo senso”. Poi sul match di stasera ha continuato così: "Ho messo Duda più avanti perchè ci dà qualità . Gli ho tolto qualche compito di marcatura. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi e faccio loro i complimenti. Siamo in costruzione, abbiamo perso tanti titolari. Prestazioni e atteggiamenti del genere sono importanti. Il Bologna farà un bel campionato, ha tante risorse. Zirkzee è un regista offensivo. Abbiamo cercato di togliergli la facilità nel giocare".