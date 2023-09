Baroni, conferenza Milan-Verona: "Dubbi su Folorunsho. Il rigorista..."

Milan-Verona, parla Baroni

Queste le dichiarazioni da parte dell'allenatore gialloblù: "Il Milan è una squadra forte, dico sempre ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Sono gare da disputare con la giusta umiltà, ma senza rimanere in attesa: serivranno consapevolezza e coraggio. Stiamo studiando come infastidire il Milan: guardo più l'aspetto offensivo che quello difensivo". Sui singoli: "Suslov è stata una piacevole sorpresa: è dinamico, gioca senza paura, si butta nei contrasti. Ha dato un aiuto importante, lo considero un titolare. Saponara? Ha colpi importanti".

Sulle condizioni degli acciaccati: "Magnani e Dawidowicz hanno avuto qualche fastidio muscolare, valuterò in queste ore. Devo ancora capire come sta Folorunsho, mentre Doig non ci sarà ma devo ancora decidere con chi sostituirlo". Infine sui rigoristi: "Ho una lista di coloro che possono tirarli, ma non voglio fermare determinate situazioni che possono presentarsi: è capitato spesso che il calciatore designato a calciare dal dischetto abbia ceduto il tiro ad un compagno perché se la sentiva. Intanto speriamo che arrivino, poi ci penseremo (ride, ndr)".