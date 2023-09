Milan-Verona, rimpianto Baroni: "Loro non ottimi, meritavamo noi"

Milan-Verona, l'analisi di Baroni

Così ha parlato Baroni ai microfoni di Dazn: "Una partita condizionata dal doppio errore in occasione del gol del Milan. Non te lo puoi permettere in queste gare. L'atteggiamento della squadra è stato buono, dobbiamo imparare a perdere meglio i palloni perché le occasioni avute dal Milan, anche nel secondo tempo, sono nate tutte da palle perse da parte nostra. Siamo stati aggressivi, non è stato un ottimo Milan a mio avviso, credo sia stato più meritevole il Verona: la squadra ha sempre portato pressione, abbiamo avuto noi le prime occasioni. Non si può commettere un errore così contro una squadra del genere. L'idea iniziale era togliere loro punti di riferimento, ma quando abbiamo messo Bonazzoli la squadra ha trovato il vertice, ha sviluppato un po' meglio la manovra. Dobbiamo essere più cattivi nel chiudere le azioni, ci vuole più determinazione, come sul colpo di testa di Folorunsho, soprattutto in uno stadio come San Siro le occasioni vanno finalizzate".