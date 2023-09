Baroni su Verona-Atalanta e Henry: “Volevamo mandarlo in Primavera, ma ora…”

Quarta partita senza vittoria per l 'Hellas Verona , che dopo i tre punti conquistati con la Roma non si è più ripetuta. Basta un gol del solito Koopmeiners per battere i giallobu , a secco di reti da tre giornate.

Difficoltà realizzative e poca incisività negli ultimi metri. Baroni ha analizzato la sconfitta contro l'Atalanta al termine del match, facendo chiarezza sulla condizione di Henry, che è entrato bene in partita e può dare un aiuto in fase di finalizzazione.

Verona-Atalanta, le dichiarazioni di Baroni

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita: "Potevamo fare meglio in occasione del loro gol. La prestazione c'è stata, abbiamo fatto abbassare l'Atalanta, che è una squadra fisica e concede poco. Dobbiamo migliorare sugli esterni. Contro squadre così non puoi sbagliare niente, dobbiamo fare meglio negli ultimi metri. Henry? Volevamo mandarlo con la Primavera per dargli minutaggio. Ora sta bene e quando è entrato si è mosso bene e per il suo modo di giocare può darci un riferimento e poi sa attaccare la porta" - ha così concluso Baroni.