Baroni: "Djuric non al top. Folorunsho? Deve migliorare in un aspetto"

Baroni commenta Frosinone-Verona

Così il tecnico dell'Hellas ai microfoni di Dazn: "La squadra ha fatto bene a livello di prestazioni, cercando soluzioni per renderci pericolosi. Il Frosinone però ha trovato il guizzo: abbiamo creato numerose occasioni senza concretizzarle. La differenza è lì, dobbiamo trovare queste soluzioni. Djuric? Non era al top della condizione, come altri, ma è stato molto presente. In settimana abbiamo parlato, sapeva che nella gara di oggi avrebbe potuto avere questo minutaggio. Sia lui che Henry, che oggi non c'era, hanno le caratteristiche da prima punta. Djuric darà molto alla squadra. Folorunsho è arrivato alla conclusione, durante la gara è molto presente anche se deve migliorare nella gestione del possesso. Anche Duda, che viene da un lungo stop, deve crescere. La squadra può migliorare, dispiace per la partita di oggi perché in palio c'erano punti pesanti. Siamo rimasti sempre in partita, un elemento che i ragazzi hanno trovato durante il lavoro di questi mesi. Però non basta: serve essere più cinici, le occasioni le costruiamo bene, ci è mancata determinazione davanti la porta".