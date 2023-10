Baroni, conferenza Verona-Napoli: "Doig ci sarà, Duda e Folorunsho..."

Scatta il conto alla rovescia per Verona-Napoli in programma domani sabato 21 ottobre con calcio d'inizio alle 15. Si scende in campo per la nona giornata di Serie A. Si riparte dopo la sosta. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore degli scaligeri, Marco Baroni: "Affrontiamo la squadra campione d'Italia, a Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ne siamo coscienti. Sbagliando si impara. Ho fiducia nella mia squadra, nei miei giocatori. Sarà una partita difficilissima, nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente".

Verona-Napoli, Baroni e la Marcatura di Simeone Baroni ha aggiunto: "Su Simeone ci metto Hien? Per questa settimana potrebbe essere ancora prematuro, è importante aver recuperato Doig dopo diverse settimane. Djuric sta bene ed è a disposizione, penso, inoltre, che ci siano le condizioni per recuperare sia Dawidowicz che, come detto, Doig. Cabal e Hien, invece, sono leggermente indietro ma se non è questa torneranno la prossima settimana".

Verona-Napoli, Baroni su Folorunsho, Suslov e Duda La sfida da ex di Folorunsho: "Michael è motivato, ha fatto qualche errore a Frosinone e lo sa. Questi ragazzi stanno esordendo in Serie A e hanno bisogno anche degli errori per crescere. Folorunsho deve dimostrare a tutti noi di spendersi, di sapersi donare alla squadra. A Suslov e Duda ho concesso un giorno di riposo di rientro dagli impegni con la Slovacchia. Sicuramente saranno della partita valuteremo se farli partire dall'inizio o a gara in corso".

