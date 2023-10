Verona, Baroni: “Cosa non rischiare con la Juve. Hien da valutare”

Il Verona non trova i tre punti dalla seconda giornata di campionato contro la Roma, poi solo pareggi e sconfitte. L'ultima contro il Napoli di Garcia. E ora dopo gli azzurri, Baroni dovrà affrontare un'altra big, la Juventus , che è reduce dalla vittoria contro il Milan a San Siro . L'allenatore dei gialloblu ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Juve-Verona, le dichiarazioni di Baroni

Queste le dichiarazioni dell'allenatore in vista del match contro la Juve: "Proveremo a vincere con tutte le nostre forze, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche in questo, bisogna fare una partita di grandissimo spessore. Se serve più coraggio? No, più equilibrio e compattezza, coraggio è una parola che non mi piace, anche perché con il Napoli non è mancato, poi è chiaro che quando attacchi una squadra così poi nelle ripartenze in verticale sei costretto a subire. Rosa al completo? Non ancora, Hien è prossimo al rientro ma per il quale c'è ancora un margine di rischio che dobbiamo valutare".

Su Nonge e il periodo di flessione: "È partito bene, poi ha avuto un momento in cui forse ha pensato troppo alla soluzione individuale. Stiamo lavorando insieme, abbiamo visto anche un video, può diventare un uomo squadra". Sul modulo: "Difesa a 4? Non lo escludo, quello che abbiamo fatto nel secondo tempo è stato buono, Bonazzoli ci ha dato una grande energia, abbiamo crossato tanto, abbiamo attaccato la porta, dispiace che nel mezzo ci sia stato un arco temporale in cui la squadra si è disunita". Infine su Saponara: "In alcuni momenti è stato un po' penalizzato dal sistema di gioco ma con lui c'è un bel rapporto, dobbiamo dargli le occasioni che con il lavoro si merita".