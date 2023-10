"La Juve è la Juve, ma la palla è rotonda": Setti carica il Verona

Il Verona dopo la sconfitta contro il Napoli si appresta ad un nuovo match difficile, questa volta contro la Juventus all'Allianz Stadium. I bianconeri vengono dalla vittoria contro il Milan, che ha dato fiducia ed entusiasmo all'ambiente, anche se Allegri in conferenza ha voluto tirare il freno a mano, per evitare un effetto boomerang . Intanto il presidente dei gialloblu, Setti , ha già lanciato la sfida, pizzicato all'uscita dall'Assemblea di Lega: "La Juve è la Juve, ma la palla è rotonda" . Poi secco invece sulla lotta scudetto : "Per me la favorita è l'Inter, è più forte"

Setti sfida la Juve, le dichiarazioni del presidente del Verona

"Juventus-Verona? Una sfida bellissima, l'importante credo sia la prestazione, poi chiaro che la Juve è la Juve. Però la palla è rotonda, vediamo..." - queste le parole di Maurizio Setti. Il numero uno del club in vista della gara di campionato tra le due squadre in programma a Torino, ha detto la sua anche sulla lotta scudetto: "Bianconeri favoriti? No, secondo me è l'Inter, è più forte". Sincerità ed estrema chiarezza, forse anche per caricare l'ambiente in vista della sfida dell'Allianz Stadium. Chissà che queste dichiarazioni non possano arrivare anche a Max Allegri, che ha sempre definiti questi match i più complicati da preparare, rispetto alle gare con le big. Assist servito, sta alla squadra coglierlo.