Baroni: "La Juve poteva segnare prima. Rammarico per l'ultima palla"

TORINO - Solo al 97' la resistenza del Verona di Marco Baroni ha ceduto all'Allianz Stadium contro la Juventus vincente per 1-0. Questa la disamina del match da parte dell'allenatore dell'Hellas in conferenza stampa: "La Juventus aveva una partita che non voleva farsi sfuggire, la prestazione della squadra è stata molto buona per questo motivo. Han fatto una partita vera, noi siamo stati bravi. Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto, possiamo migliorare, non dobbiamo buttare via punti - aggiunge - Dispiace perché nel secondo tempo non siamo più andati addosso come si poteva, abbiamo pensato a scendere, ad essere più conservativi. Contro queste squadre devi stare lontano dall’area, basta vedere l’ultima palla che è dolorosa perché la partita è finita. Siamo stati tardivi ad andare su quella palla, non è tanto il cross ma dovevamo difendere fuori. Peccato, ma ho visto delle cose buone. Questa è la strada, sapevamo sarebbe stata dura. Oggi la squadra aveva voglia di non prendere gol".