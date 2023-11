Baroni, conferenza Genoa-Verona: "Ritiro? Parla la Juve! Lazovic..."

"Siamo incazzati con noi stessi perché possiamo e dobbiamo fare di più". Marco Baroni ha iniziato così la sua conferenza per parlare della prossima sfida contro il Genoa. Il suo Verona non sta attaraversando uno dei momenti più positivi della stagione e l'hanno dimostrato anche gli ultimi risultati: 5 sconfitte consecutive, ultima col Monza , considerando la Coppa Italia e un solo punto conquistato in Serie A nelle ultime 7 giocate, quello in trasferta contro il Torino. L'anticipo di venerdì contro i liguri in un campo difficile è senza dubbio un crocevia importante della stagione per la squadra.

Genoa-Verona, conferenza Baroni

Marco Baroni ha parlato in vista della prossima sfida contro il Genoa: "Per noi rappresenta un'opportunità. Non dobbiamo spaventarci di un campo o l'altro perché sappiamo che l'avversario è in salute e sta facendo bene dal suo ritorno in Serie A". Sull'atteggiamento: "Sul 2 a 0 col Monza siamo usciti dalla partita e non trovo una giustificazione per questo. Modulo? La soluzione non è nel sistema ma nel lavoro, oltre ad avere una testa un po' spensierata, ci vuole energia, vitalità e voglia". Sul ritiro: "Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e la squadra mi segue, altrimenti non andresti a Torino perdendo all'ultimo secondo contro la Juve". Sui singoli: "Cabal sta per rientrare, ha avuto una ricaduta, Lazovic e Dawidowicz torneranno dopo la sosta". In chiusura sul percorso simile a Lecce: "I dati rimangono nello storico ma non mi servono, ora devo trovare quelli che ci possono aiutare a uscire dalla situazione attuale".