Verona, Baroni: "Sento la fiducia della società. Con il lavoro si risolve tutto"

GENOVA - Il Verona perde 1-0 in casa del Genoa e incassa la quinta sconfitta consecutiva in campionato - la sesta considerando il ko in Coppa Italia contro il Bologna (2-0). Un momento piuttosto delicato per gli scaligeri. Eppure la stagione era iniziata alla grande con le vittorie contro Empoli (1-0 in trasferta) e Roma (2-1 al Bentegodi). Poi il blackout: otto sconfitte e due 0-0 contro Bologna e Torino. Il tecnico Marco Baroni commenta così il ko del Ferraris: "So che la squadra questa settimana si è dedicata al lavoro, abbiamo dato sul piano della prestazione ma non è sufficiente. In questo momento ci sono degli episodi che ti portano in fiducia, non basta la convinzione con la quale andiamo ad attaccare la porta. L'impegno non basta, bisogna fare di più e questo lo sappiamo. Dobbiamo cercare la svolta col lavoro, non possiamo aspettarla. A volte l'inerzia nei risultati la inverti con questo, è quello che dobbiamo cercare tutti insieme. È stata una partita spigolosa nel primo tempo e loro al primo tiro hanno fatto gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, a tratti la squadra ha fatto anche bene, ci manca l'episodio che possiamo portare dalla nostra parte. La sosta arriva nel momento giusto, perché avremo due settimane per lavorare".