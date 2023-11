Verona, oh yeah. Setti verso il sì agli americani

Il Verona è vicino a diventare il sesto club di Serie A a stelle e strisce. È entrata nel vivo, infatti, la trattativa con il fondo statunitense che vuole rilevare da mesi la società gialloblù. Un affare svelato nei suoi contorni da Tuttosport lo scorso 27 settembre, allorquando gli emissari che stavano portando avanti l’operazione avevano imbastito i primi contatti ufficiali e individuato entro Natale la deadline per chiudere l’operazione. Detto, fatto. Nella giornata di domani è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti per provare ad arrivare al signing, da completare nelle prossime settimane. La regia dell’advisor Deutsche Bank - ovvero l’istituto di credito al quale il presidente Maurizio Setti ha dato mandato per verificare la consistenza dei gruppi interessati a rilevare le quote societarie - sta aiutando le parti ad avvicinarsi all’intesa definitiva. Si procede in maniera spedita.