Verona, perquisita la sede: si indaga su sponsor con fatture false

VERONA - Guai in vista per l'Hellas Verona. Stavolta nulla a che vedere con il campo, dove comunque la squadra di Marco Baroni, dopo una partenza super, è penultima in classifica con appena 10 punti in 14 partite. La sede della società scaligera, infatti, è stata perquisita dalla Guardia di Finanza a causa di un'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società "cartiera".