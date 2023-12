Verona, Baroni e la sfida con Sarri nel 2003: "Lo apprezzo per un motivo"

I tre punti mancano addirittura da agosto, dal match vinto al Bentegodi contro la Roma . Per il Verona , dopo lo spettacolare 3-3 contro l' Udinese col pareggio raggiunto la 97' , si prospetta una sfida con l'altra squadra capitolina, ovvero la Lazio , sempre al Bentegodi. Per Marco Baroni la possibilità di chiudere un cerchio, ma anche l'occasione per incontrare nuovamente Maurizio Sarri , con cui la strada si è incrociata diverse volte in carriera.

Verona-Lazio, parla Baroni

Così l'allenatore gialloblù nella conferenza stampa della vigilia: "Come si batte la Lazio? Con una grande partita! Si tratta di una squadra forte, con dei valori, allenata da uno dei migliori tecnici in Italia: tutto questo deve rappresentare uno stimolo per noi". E a proposito di Sarri, il primo incontro con lui risale al 2003, in C2, in un Sangiovannese-Carrarese: "Io e lui siamo partiti dal fondo: mi piace perché, esattamente come me, dice ciò che pensa. D'altronde siamo entrambi toscani...". Per la sfida con la Lazio previste 28.000 persone al Bentegodi: "Il nostro pubblico dà sempre una grande spinta, questo ci deve dare ancora di più dal punto di vista motivazionale". Poi le indicazioni sui calciatori della rosa, con qualche novità tra i convocati...