Baroni: "Imbattuto con Sarri? Mi fa piacere per un motivo in particolare"

Verona-Lazio, l'analisi di Baroni

Queste le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù a Dazn: "Stiamo cercando di avere un'impronta differente: oggi i ragazzi hanno fatto bene nel secondo tempo, e non era facile contro una Lazio con grande qualità. Sono contento per i miei giocatori, e anche per il pubblico che ci ha sostenuti fino all'ultimo. Abbiamo messo in campo compattezza, sacrificio: tutte componenti che han fatto sì che si arrivasse a questo risultato. Dopo un primo tempo in cui loro hanno tenuto il pallino del gioco, nella ripresa la gara si è aperta, e forse fino all'espulsione avremmo potuto fare qualcosa di più. Da lì in poi, in inferiorità numerica, abbiam fatto ciò che potevamo. Perché non ho tolto Duda? Ero consapevole fosse ammonito, ma lui ci stava dando la giusta qualità: tornassi indietro, ovviamente, farei una scelta diversa. Abbiamo fortemente voluto il pareggio, ora i ragazzi sono consapevoli di essere una squadra! Adesso c'è lo spirito per restare sempre in partita. Io imbattuto con Sarri? Provo grande stima nei suoi riguardi, come me è partito dal basso. Ci siamo incontrati per la prima volta in C2, lui poi ha raggiunto traguardi prestigiosi: sono contento di aver fatto risultato contro un allenatore davvero bravo".