Baroni, Fiorentina-Verona: "Duda insostituibile. Doig? Un titolare ma..."

In casa Verona c'è tanta voglia di dare continuità agli ultimi risultati. La reazione contro l' Udinese e con la Lazio, dove sono arrivati due pareggi, ha aumentato la consapevolezza della rosa gialloblù soprattutto in vista della trasferta in casa della Fiorentina , Una gara proibitiva dove l' Hellas ha bisogno di portare a casa altri punti per continuare nella sua corsa salvezza. Proprio di questi aspetti ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei veneti, Marco Baroni.

Fiorentina-Verona, conferenza Baroni

Marco Baroni ha analizzato la prossima sfida contro la Fiorentina: "Sarà una bella partita e anche la più complicata di queste ultime che abbiamo affrontato. Ha un allenatore molto bravo e ha continuità di guida tecnica, con un gioco collaudato negli anni. Sono forti offensivamente, bravi a portare tanti uomini sulla palla: troveremo delle difficoltà ma questo è positivo perché alza ancora di più l'asticella e ci rende consapevoli del fatto che servirà una prestazione di grande spessore". Sullo spirito della rosa: "Mi fa piacere perché io ho sempre creduto nella squadra e nel lavoro, ho sempre visto i ragazzi credere in ciò che veniva proposto. I risultati poi danno convinzione maggiore, nel nostro caso questo è anche derivato dal modo in cui abbiamo ottenuto questi risultati. Adesso andiamo in un campo difficile contro un avversario di livello, ma la squadra è pronta, perché in questo percorso ha trovato più sicurezza, facendo un passo in avanti". Sull'assenza di Duda: "Per me è un giocatore importante, per caratteristiche non è sostituibile, ma chi andrà in campo sfruttando le sue, darà un contributo importante. Ora è necessario che tutti siano pronti a fare una prestazione di livello, anche subentrando".