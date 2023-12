Ngonge, mercato o salvezza? Fiorentina e Bologna, che duello

Un talismano vincente. Ma anche il giocatore attorno al quale ruota il mercato. La salvezza del Verona passa dall'estro di Cyril Ngonge . Un estro che non è certo passato inosservato. Ngonge piace e tanto. La Fiorentina appare in pole position e lo stesso Bologna, a un passo dall'acquistarlo questa estate, è tornato alla carica. Sia i viola sia i felsinei sembrano pronti ad accontentare le richieste dell'Hellas (15 milioni). E il capitale incassato dalla cessione di Ngonge potrebbe smuovere il mercato gialloblù in entrata con Baroni che andrà a bussare alla porta del ds Sean Sogliano affinché sistemi alcune lacune nella rosa dei gialloblù.

Ngonge sempre decisivo

Certo, si tratterebbe di un sacrificio perché l’Hellas si sta affidando a questo talentuoso ragazzo belga. Le sue reti, le sue giocate si sono rivelate fondamentali nella conquista della straordinaria salvezza dello scorso anno. Indimenticabile, soprattutto, la doppietta del giugno scorso nello spareggio di Reggio Emilia contro lo Spezia. E’ indubbio che nella grande rimonta del Verona targato Zaffaroni-Bocchetti una delle frecce nell’arco dell’Hellas, nella seconda parte di stagione, sia stato proprio Ngonge. E la storia in qualche modo si ripete. In rete con il Lecce, autore di un gol e di una prestazione da cineteca contro l’Udinese, altro gol dall’impatto devastante nella sfida con il Cagliari. Perchè Ngonge nelle gare che valgono doppio, quelle in cui il Verona affronta formazioni che lottano per l’obiettivo salvezza, si rivela l’arma in più. Lo è stato l’anno scorso, lo è in questo campionato.

Le parole di Ngonge

«Quando sono arrivato al Verona - ammette - la mia volontà è sempre stata quella di fare la differenza. Lavoro ogni giorno per questo obiettivo». Alle porte c’è un’altra sfida salvezza, la Salernitana, in quella che potrebbe anche essere la sua ultima recita al Bentegodi. Altra possibile partenza quella di Davide Faraoni. Tiene sempre banco l’ipotesi di uno scambio con il Napoli con il passaggio in gialloblù di Alessandro Zanoli. Addii certi per Hrustic, Gunter e Kallon. Sul primo sembra fatta per il suo passaggio al Bochum.