Verona, furia sull’Inter: “A San Siro calpestata la nostra dignità”

Baroni: "Impossibile che questo gol non sia stato annullato"

"In questo momento sono molto rammaricato e deluso. Non fa parte del mio carattere e della nostra storia ma oggi siamo venuti con umiltà a giocarci una partita contro una squadra che probabilmente vincerà lo Scudetto. L’episodio del 2-1 dell’Inter è impossibile che in una Sala Var non possa aver visto che era da annullare in maniera chiara. Non possono non aver avvisato l’arbitro che poteva anche vederlo. Oltre a questo, tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse col var. È impossibile che questo gol non sia stato annullato - aggiunge - È una mancanza di rispetto, in 20 anni mi sarò lamentato 3 volte. I professionisti qualificati che ci sono non possono mancare di rispetto e fare un errore così. Non è mio costume alzare bandiera bianca ama è una mancanza di rispetto. Gli errori li Fano tutti, ma in Sala Var non si può. Con tutto il rispetto, non è giusto quello che è successo oggi. Il Verona torna a casa con un grande torto"...