Henry, sfogo social: "Hanno augurato la morte alla mia famiglia"

Thomas Henry è stato croce e delizia nel match contro l'Inter. Il suo ingresso a San Siro ha ridato verve all'attacco del Verona e in pochi minuti ha trovato il gol del pareggio su assist di Duda. Nel finale, però, ha avuto la palla del possibile 2 a 2, ma ha sciupato un calcio di rigore calciandolo sul palo. Dopo l'errore c'è stata bufera sui social: da una parte per il brutto gesto di Dimarco - che ha poi risposto anche sui social con un lunghissimo messaggio - e Acerbi che gli hanno esultato in faccia e dall'altra chi, invece, ha insultato molto pesantemente il centravanti francese degli scaligeri. Proprio a quest'ultimi ha voluto rispondere sui social Henry.