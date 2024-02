Baroni carica il Verona: "Contro questa Juve abbiamo un'opportunità"

Verona, Baroni: "Felice di confrontarmi ancora con Allegri"

Infine Baroni ha risposto ad una domanda in merito al suo primo incrocio con Allegri, in un Carrarese-Aglianese di 20 anni fa in C2: "Fa piacere, ci sono allenatori che partono dal basso, lui è stato sicuramente molto più bravo e ha fatto la carriera che ha fatto. Non mi piace guardare indietro ma cercare sempre di migliorarmi. Domani c'è una nuova sfida e la mia attenzione è solo per quella".