Baroni, Verona-Torino e Juric: "Ha fatto un lavoro straordinario"

Il Verona è alla ricerca di punti salvezza e al Bentegodi dovrà sfruttare anche il fattore campo con la spinta del pubblico contro il Torino dell'ex Juric. Marco Baroni ha parlato proprio di questo in conferenza alla vigilia: "Bisogna incanalare l'energia che il pubblico riuscirà a trasmetterci, noi abbiamo bisogno di loro e loro ci sono sempre stati, proveremo come sempre tutti insieme a centrare il risultato". Il tecnico si è soffermato sulla sua squadra guardando soltanto alla gara con i granata: "Frosinone Inter? Guardare gli altri porta via energie inutili può solo danneggiare".

Baroni, conferenza Verona-Torino Marco Baroni ha analizzato la prossima sfida: "Dovremo indovinare l'approccio, cercando di non sbagliare niente sotto il punto di vista della determinazione. La squadra sa cosa deve fare. In settimana il lavoro è stato forte con l'obiettivo, anche, di recuperare energie mentali". Sul Torino: "Hanno giocato con grande agonismo con il Bologna. Juric? Ha fatto un grande lavoro. Personalmente lo stimo e lo rispetto. Qui ha fatto un lavoro straordinario, non si può negare".

E sul cosa non deve fare il suo Verona: "Non possiamo stare bassi perché negli ultimi 30 metri loro hanno maggiori qualità. Servirà un atteggiamento propositivo". Sul tema infortuni: "A parte Folorunsho squalificato ci sono tutti, Vinagre è recuperato". A chiudere ha parlato dei rigoristi: "Lazovic è una soluzione ma non c'è soltanto lui".

