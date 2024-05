Baroni: "Verona superiore al Toro, sconfitta che brucia. La salvezza..."

Dopo Ivan Juric che non si è detto soddisfatto della vittoria ottenuta, anche Marco Baroni ha parlato nel post partita di Verona-Torino. La squadra gialloblù ha perso in rimonta una partita importante che poteva essere fondamentale per la corsa salvezza e che l'allenatore ha commentato così ai microfoni di Dazn: "C'è tanta amarezza perché avevamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti a chiuderla. Si poteva fare meglio su due episodi, ma per me abbiamo siamo stati superiori al Torino. Dobbiamo rimanere centrati, con questo tipo di prestazioni possiamo giocarcela fino alla fine".

Verona, Baroni: "Rimonta? Siamo stati ingenui" Baroni è quindi entrato nel dettaglio, analizzando la prestazione della sua squadra: "Commettiamo alcuni errori di presenza e di ingenuità. La squadra dopo ha comunque creato delle occasioni e queste sono partite che devi chiudere. Peccato, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. L'importanza della gara era alta e perdere così brucia, ma ancora una volta dobbiamo affrontare con questa voglia le prossime sfide". Quindi un commento sulla situazione per la salvezza: "Non dobbiamo avere troppo pensieri e fare più partite come quella di oggi. L'atteggiamento c'è stato, nel primo tempo la squadra è stata molto attenta e ha dimostrato una certa maturità. Sono situazioni che in questo campionato devi chiudere, sennò può succedere quello che poi è successo".

Baroni: "Espulsione di Henry? Dellavalle si è buttato..." Infine l'allenatore gialloblù ha parlato del metro arbitrale, con l'espulsione di Henry nel finale: "E' stata una cosa individuale, sul campo non ho visto nervosismo da parte della squadra. Il giocatore si è visto annullare un goal, accetto la decisione arbitrale ma il giocatore del Torino si butta. Henry ha voluto spiegare questa cosa in maniera troppo convinta, come ha sentito le mani Dallavalle è andato giù".

