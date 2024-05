Baroni esulta: "Grande impresa, al ritorno abbiamo fatto più punti della Juve"

"Al termine della partita ho ringraziato di cuore tutti i ragazzi. Abbiamo sempre sentito l'affetto dei tifosi in ogni momento della stagione". Sono le parole di Marco Baroni al termine della gara contro la Salernitana , che ha visto gli ospiti conquistare la salvezza grazie al successo firmato Suslov (22') e Folorunsho (48') - 2-1 il risultato finale - . Gli Scaligeri chiuderanno la stagione al Bentegodi, dove affronteranno l' Inter nell'ultimo match di campionato in programma il 26 maggio.

Barone: "Fatti 2 punti in più di Juve e Fiorentina"

"Si è creata una bella simbiosi tra pubblico e squadra che ci ha permesso di dare sempre quel qualcosa in più - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Questa squadra nel girone di ritorno sarebbe decima e abbiamo fatto due punti in più di Juventus e Fiorentina. La squadra mi ha dato sempre certezze nel lavoro quotidiano ed è stata sempre recettiva. Il gruppo mi ha seguito, comprendendo la difficile situazione in cui ci trovavamo".

"Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi, ma io ho sempre creduto nel lavoro e nella dedizione del gruppo. A gennaio io e il direttore Sogliano ci siamo detti di essere rimasti su una barchetta. Ci siamo promessi di prendere un remo a testa e di andare avanti fino alla fine. La situazione del Verona è stata anomala, ma io ho visto grande partecipazione da parte di tutto l'ambiente. Qui tutti i giocatori sono stati importanti, anche chi ha giocato meno. Dedico questo risultato alla mia famiglia. Ringrazio il mio staff: loro sono più bravi di me", ha concluso Baroni.