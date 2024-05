Baroni saluta il Verona: rifiutato il rinnovo, i possibili sostituti

Termina il matrimonio tra Baroni e l'Hellas Verona . Dopo la salvezza conquistata l'allenatore ha comunicato alla società la sua volontà di non proseguire più il percorso insieme. Il suo contratto si era rinnovato automaticamente al raggiungimento della permanenza in Serie A e il club gli aveva proposto un'offerta di rinnovo fino al 2026 , ma il tecnico ha deciso e vorrà prendere altre strade, per iniziare una nuova avventura.

Verona, i favoriti per il post Baroni

L'addio di Baroni apre al toto allenatore in casa gialloblù. Per ora i favoriti sono Filippo Inzaghi, che vorrebbe riscattarsi dopo la brutta stagione alla Salernitana e Alessio Dionisi, esonerato a febbraio dal Sassuolo, poi retrocesso in Serie B. Tra le ipotesi anche Gattuso, che non ha lasciato una grande traccia con il Marsiglia in Ligue 1. Un altro nome in lista è anche quello di Massimo Donati, allenatore emergente che ha portato il Legnago in Serie C nella stagione 2022-23 e che si è ripetuto questo anno da sorpresa centrando il sesto posto nel girone A.