Verona-Zanetti, è ufficiale il nuovo allenatore: il comunicato

Il valzer degli allenatori in Serie A sta per volgere al termine. In pochi hanno ricevuto la conferma, mentre tante altre squadre hanno deciso di cambiare. Tra queste anche il Verona che, dopo aver salutato Marco Baroni - artefice della salvezza gialloblù e accasatosi alla Lazio - ha deciso di iniziare un nuovo percorso con Paolo Zanetti. L'allenatore è rimasto fermo dopo l'esonero all'Empoli e ora è pronto a ripartire.

Verona-Zanetti, comunicato e dettagli

La società ha pubblicato proprio in queste ore l'annuncio ufficiale dell'arrivo del nuovo allenatore: "L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. La società rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".

Il tecnico 41enne è pronto così a iniziare una nuova sfida sulla panchina dei veneti dopo aver disputato due anni in Lega Pro, sulla panchina del Sudtirol, poi in Serie B con il Venezia, con il quale ha ottenuto la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, è passato all'Empoli dove ha raggiunto l'obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023.