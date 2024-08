L'ex Juve presentato dal Verona e la frase su Ronaldo: "Sono stato fortunato..."

"La Juve mi ha cresciuto fino a farmi diventare uomo". Non semplici parole di circostanza, ma proprio di riconoscenza quelle di Grigoris Kastanos. Il centrocampista cipriota è cresciuto in bianconero nel settore giovanile dal 2014 al 2017 e in questa sessione di mercato è passata dalla Salernitana all' Hellas Verona . Una nuova stagione in Serie A per lui dopo l'ultima, con i campani, un po' sfortunata tra infortuni e retrocessione. Il classe 1998 ha esordito in massima serie proprio con la maglia della Juve nel 2019 e in conferenza gli è stato chiesto del suo passato.

Kastanos, conferenza Verona e ricordi Juve

"Io penso di essere stato fortunato - ha detto Kastanos - perché la Juventus mi ha fatto crescere. Ho avuto la possibilità di allenarmi con Cristiano Ronaldo, penso sia un esempio per tutti per la dedizione al lavoro. Ma anche altri campioni mi hanno lasciato tanto". Nel 2019 si è laureato anche campione d'Italia con i bianconeri prima di una serie di prestiti che l'hanno portato a girovagare l'Italia. Pescara, Frosinone, l'acquisto da parte della Salernitana e ora il Verona: "Sono concentrato al 100% su questa nuova sfida. Sono grato alla società per la fiducia perché volevo restare in Serie A e mi hanno dato questa possibilità".

Al Bentegodi, Kastanos, ha già segnato un gol bellissimo: "Uno stadio che mi porta bene e in cuo ho avuto subito buon feeling". Sulla stagione e la squadra: "Siamo un gruppo nuovo, stiamo lavorando giorno dopo giorno per capire i principi del mister. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento in Coppa ma ora è passata, dobbiamo pensare solo alla gara di domenica". A chiudere proprio sulla gara contro il Napoli: "Ci aspetta una squadra forte, che ha vinto lo scudetto due anni fa. Una squadra che ha cambiato allenatore da poco e che avrà grande entusiasmo, come lo avremo anche noi. Entreremo in campo per fare la nostra partita".

