Diretta Verona-Napoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a esordire in Serie A. Ad attenderlo c'è il Verona di Paolo Zanetti, a sua volta subentrato a Marco Baroni alla guida degli Scaligeri. Le due formazioni si sfideranno al Bentegodi per contendersi i primi 3 punti del campionato. Gli Azzurri sono reduci dal successo contro il Modena nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. Una gara terminata con il finale di 4-3 in cui i partenopei hanno dovuto sudare per evitare il peggiore degli esiti. Prima ancora, gli uomini di Conte - chiamati a riscattare il 10º posto dello scorso campionato - erano caduti in casa nell'incontro amichevole contro il Girona. Coppa Italia amara invece per il Verona, eliminato al primo turno del torneo dal Cesena neopromosso in B.