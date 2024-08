Zanetti esulta: “Ottenuto un risultato che fa la storia, complimenti ai ragazzi"

Esordio da dimenticare per Antonio Conte sulla panchina del Napoli , festa grande per Paolo Zanetti e l' Hellas Verona . Prima gara di Serie A per entrambi gli allenatori con le rispettive squadre, ma a sorridere sono i gialloblù, che con una grande prestazione rifilano un pesantissimo 3-0 ai partenopei grazie alle reti di Livramento e Mosquera (doppietta). Un entusiasmo incontenibile al Bentegodi, felicità palesata ovviamente da Zanetti nel post partita.

Verona, tris al Napoli: gioia Zanetti

Impossibile non far trapelare l'entusiasmo per Zanetti ai microfoni di Dazn: "Sicuramente una partita che ha sorpreso tutti, anche noi visto che venivamo da una brutta gara in Coppa Italia. I ragazzi hanno messo in campo la mentalità giusta, quella che ci serve per il campionato che dobbiamo fare, dimostrando però anche di saperci fare: ora tutte queste cose andranno confermate". Sulla scelta di schierarsi a specchio col Napoli: "Quando si allenano questi tipi di ragazzi (molti non parlano italiano, ndr) la comunicazione diventa difficile: è più complicato ragionare sulla copertura sullo spazio rispetto a stare sull'uomo. Credo che questo abbia funzionato, ma merito ai ragazzi che hanno messo in campo tutto quello che avevano".

Qual è il segreto di questo Verona? "Il segreto non c'è, è il lavoro quotidiano. Le difficoltà di comunicazione sono tante, c'è anche poca esperienza. Ma poi c'è il campo, i ragazzi hanno stupito tutti, ora hanno creato un precedente... Sette giorni dopo la sfida col Cesena in Coppa Italia partita totalmente diversa. Me la sono goduta questa serata, così come mi godo ogni minuto in Serie A. Poi quando sei a casa ti mancano... Vivo questo mestiere in maniera viscerale, poi abbiamo uno stadio con tifosi che ti trascinano". Infine su come ha interpretato la partita Napoli: "Per quanto visto nel pre campionato loro impostavano col 3-2-5, noi abbiamo giocato a specchio cercando di essere aggressivi. Loro sono calati fisicamente, noi abbiamo preso campo creando tante occasioni. Partita interpretata perfettamente dai ragazzi".