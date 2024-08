Da Iturbe a Mosquera per un Verona d’oro. È il solito ‘Mago Sean Sogliano’

A Verona ormai l’hanno ribattezzato affettuosamente Mago Sean . D’altronde la serie di talenti sconosciuti, scovati a prezzi di saldo e poi rivenduti a 10 volte la cifra pagata per acquistarli pochi mesi prima, rappresenta per davvero una specie di magia. Sean Sogliano continua a realizzare capolavori e non smette più di stupire: dal suo arrivo al capezzale di un Verona ultimo in classifica e con un piede in Serie B nell’inverno 2022 si è passati alla testa della classifica (almeno per questa settimana) nel giro di soli 20 mesi. Un vero e proprio miracolo sportivo se si considera che il direttore sportivo gialloblù ha tenuto in A il club scaligero senza, praticamente, far spendere un euro alla proprietà. Il presidente Maurizio Setti , riportando all’Hellas il dirigente alessandrino, ha pescato un jolly clamoroso, visto che le intuizioni di Sogliano hanno fatto incassare oltre 70 milioni nelle ultime due sessioni di mercato e soltanto il 15% di tale cifra è stato reinvestito per la campagna acquisti. Il ds ha pescato sopratutto tra Olanda e Portogallo talenti semi-sconosciuti a prezzi abbordabilissimi.

Sogliano, fiuto e competenza

Alla faccia degli algoritmi ha sfruttato fiuto e competenza, puntando sui mercati meno frequentati e battuti dalle società più ricche. Basti pensare che a gennaio prese Noslin dal Fortuna Sittard per 3 milioni e l’ha riveduto alla Lazio sei mesi dopo al triplo. Ancor più clamorosa la plusvalenza Ngonge sfornata in soli 12 mesi tra gennaio 2023 e quello del 2024, in cui l’attaccante è volato al Napoli per 20 milioni dopo che l’anno prima era stato pagato appena 550mila euro al Groningen. Operazioni che andrebbero fatte studiare ai futuri economisti e manager d’impresa sui banchi della Bocconi. Un talent scout straordinario che avrebbe meritato un’occasione in una big dopo aver sfiorato il Milan ai tempi di Barbara Berlusconi. Correva la stagione 2013-14 e dieci anni dopo Sean va ancora di moda. Già allora Sogliano aveva reso grande il Verona coi suoi colpi: da - a Romulo passando per il rilancio di un Luca Toni dato da molti sul viale del tramonto e che invece all’Hellas vinse la classifica dei cannonieri a 38 anni suonati. Pronti-via il Verona ha surclassato 3-0 il Napoli. Una lezione di calcio che ha avuto un valore speciale per Sogliano, che a marzo era stato in lizza per la poltrona di ds del club azzurro prima che De Laurentiis gli preferisse Manna.

La rivincita di Sean

Ieri Sean si è preso la sua rivincita, visto che tutta la campagna acquisti della formazione gialloblù è costata meno del solo Rafa Marin (il Napoli l’ha prelevato dal Real Madrid a 12 milioni per scaldare la panchina). La squadra di Conte è stata abbattuta dalle reti delle ultime due scoperte targate Sogliano, ovvero Dailon Livramento e Cristhian Mosquera. Il primo scovato addirittura nella Serie B olandese (MVV Maastricht) per 600mila euro; mentre il secondo è arrivato per 700mila euro dall’America de Cali dove nell’ultima stagione aveva realizzato solamente 7 reti. Gli sono bastati, invece, sessanta secondi dal suo esordio in A per bucare la porta napoletana. Una doppietta quella del colombiano entrata negli annali, visto che era dal 2013 che un calciatore dell’Hellas non segnava due gol alla prima di campionato. Ci aveva pensato un certo Toni contro il Milan. Alla fine dell’anno vinse la classifica dei cannonieri. Chissà che la storia non possa ripetersi. Mosquera ci spera e intanto a Verona si sente già nell’aria il profumo dell’ennesima plusvalenza…