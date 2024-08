Mosquera, la tentazione del Verona: titolare contro la Juve, Zanetti ci pensa

Paolo Zanetti dovrebbe riproporre lo stesso Verona che ha sconfitto nettamente il Napoli di Antonio Conte nel posticipo serale di lunedì quando al Bentegodi arriverà la Juventus di Thiago Motta. A centrocampo ci sarà dunque il giovane Belahyane visto l'infortunio a Serdar. Durante il match giocato contro il Napoli il tedesco, infatti, ha subito una lesione di media entità del bicipite femorale sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico ma è da escludere possa recuperare per la sfida alla Juve. Sull'undici titolare il condizionale è d’obbligo considerando il devastante impatto del colombiano Mosquera contro i partenopei: scontato il ballottaggio con il danese Tengstedt che contro l'undici allenato da Antonio Conte non ha certamente brillato.

Verona, ecco Sarr

A tenere banco è ancora una volta il mercato. Definito ma non ancora ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Sarr dal Lione sono da considerare chiuse le strade che portavano allo slovacco Bozenik e al possibile ritorno del polacco Swiderski. Il Boavista, che detiene il cartellino dell’attaccante slovacco, ha infatti richiesto una cifra di almeno cinque milioni di euro, escludendo qualsiasi possibilità di prestito. Una situazione simile si era già verificata all’inizio del mercato con Karol Swiderski, attaccante polacco tornato allo Charlotte negli Stati Uniti. L’Hellas Verona aveva provato a ottenere il giocatore in prestito per la stagione successiva, ma non c’è mai stata la possibilità di intavolare una trattativa concreta.