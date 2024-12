Zanetti, Nesta e l'ultima chance in trasferta per restare al Verona e al Monza

Si preannuncia una domenica bestiale quella in arrivo per gli allenatori in lotta per la salvezza. Traguardo da centrare per le proprie squadre, ma anche a livello personale visto che si giocano la panchina nel fine settimana. Vietato sbagliare. In caso di nuova sconfitta, infatti, Verona e Monza - in rigoroso ordine di classifica - appaiono pronte a operare il ribaltone. Ma andiamo con ordine. Dopo 48 ore di accurate riflessioni l’Hellas ha deciso di proseguire con Paolo Zanetti al timone. Fiducia rinnovata in vista della delicata trasferta sul campo del Parma. La classica ultima spiaggia da non fallire per l’allenatore gialloblù, che è stato a un passo dall’essere sollevato dall’incarico. Questo l’orientamento domenica sera del presidente Setti, anche se le alternative sul mercato non convincevano.