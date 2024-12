Verona, infortunio Harroui: c'è l'esito degli esami, stop lunghissimo!

Arrivano brutte notizie per il Verona all'indomani del fondamentale successo sul campo del Parma nello scontro diretto salvezza. Abdou Harroui, autore di due assist per il 3-2 finale, era infatti stato costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Un infortunio che aveva subito fatto preoccupare lo staff medico rossoblù, che oggi ha pubblicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista marocchino.

Verona, rottura del crociato per Harroui Questo il comunicato pubblicato dal club rossoblù che rende noto il grave infortunio subito dal classe 1998: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo".

Verona, i numeri di Harroui L'infortunio di Harroui complica non poco la corsa salvezza della squadra guidata da Paolo Zanetti. Il centrocampista aveva infatti totalizzato fin qui 11 presenze in stagione, con un gol e due assist messi a referto. Proprio nell'ultima prestazione contro il Parma aveva brillato particolarmente, prima di essere costretto al cambio dopo 67 minuti. Da capire se ora il Verona deciderà di investire sul mercato di gennaio per sostituire il centrocampista per la seconda parte di stagione. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®? di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA