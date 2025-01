Anche il Verona finisce negli Usa: Serie A sempre più a stelle e strisce

La Serie A è sempre più americana. Con il passaggio del Verona al fondo Presidio , diventeranno otto le società del massimo campionato in orbita statunitense: nel complesso undici club su venti, la maggioranza, faranno riferimento a proprietà straniere. È una svolta costruita negli anni, che ha portato fiumi di soldi: gli investimenti esteri nel pallone italiano, dal 2020 a oggi, superano i 4 miliardi di euro. Un apprezzamento che ha diverse possibili ragioni: «Un primo aspetto può essere legato all'associazione delle squadre con le rispettive città o località artistiche e culturali - spiega Claudio Sottoriva, professore di economia aziendale presso l'Università Cattolica di Milano ed esperto di bilanci delle società di calcio professionistiche -, penso per esempio a Como o Venezia, estremamente conosciute all'estero». Un altro aspetto è quello che da sempre ispira chi gioca in Borsa: le azioni si comprano quando sono in basso, puntando sul rialzo. Il calcio italiano, da questo punto di vista, è in un momento propizio: «La maggior parte dei club, per una serie di fattori, evidenzia conti economici con saldo negativo: comprare un asset che produce perdite determina necessariamente uno sconto sul prezzo - continua Sottoriva -. È un ragionamento semplice: comprando a prezzo scontato, punto a risanare la situazione e trasformare un brutto anatroccolo in un player di prima grandezza . Il possibile ritorno economico, legato anche alla ripartenza dopo eventi non positivi come le due mancate qualificazioni ai Mondiali, gioca in favore di chi investe».

"Italia molto amata in America"

Si va dai fondi come Oaktree o RedBird, che oggi controllano Inter e Milan, a gestioni più "tradizionali" come quella di Rocco Commisso, dal 2019 proprietario della Fiorentina: «Cambia la propensione al rischio. Il fondo si aspetta di arrivare, immettere liquidità, ottenere risultati economico-finanziari di breve termine e dopo 4-5 anni dismettere l'investimento, rientrando e passando ad altro. Il soggetto privato, anche di matrice internazionale, ha l'obiettivo di rimanere proprietario per un periodo di tempo più lungo, assicurandosi una visibilità mediatica maggiore. Il vero valore aggiunto diventa proprio il riconoscimento mediatico che l'investitore cerca di conseguire». Per Sottoriva, le potenzialità del nostro Paese in termini di stadi possono essere un fattore, ma non il principale: «Considerato che i tempi sono maturi per un intervento generalizzato sulle nostre strutture, spesso obsolete e lontane dagli standard internazionali, e che uno stadio nuovo o ristrutturato ha un ritorno sul territorio, è un aspetto che può essere valutato. Non credo però rappresenti una grande leva: nel nostro Paese ci si scontra con lungaggini e tempi di sviluppo dei progetti incompatibili con qualsiasi business plan». Quanto alla provenienza per lo più nordamericana degli investimenti, la spiegazione va oltre il calcio: «L'Italia, molto amata in America, viene valutata positivamente, in termini di stabilità economica e di ripresa post Covid. È ragionevole che sia stata individuata come uno dei Paesi su cui investire, nello sport come in altri settori». Una cosa è sicura: l'invasione straniera, se così si può definire, non è solo questione di economia o geografia, ma anche di geopolitica. Sportiva, si intende: l'aria nuova che si respira dalla Serie A in giù è anche dovuta alla spinta delle proprietà estere, che hanno trovato fertili sponde - con la Juve in prima fila - in diversi club ben più "italiani". Maurizio Setti, prossimo ex patron dell'Hellas, nelle ultime votazioni figurava tra gli ultimi alleati di Claudio Lotito, oggi ai margini delle vicende federali: con il passaggio in mani Usa, è lecito attendersi che anche il Verona cambi fazione.