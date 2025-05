Zanetti: "L'Inter batterà il Barcellona. Il Verona ha dato tutto"

MILANO - Prestazione opaca e remissiva del Verona di Cristiano Zanetti che cade a San Siro 1-0 contro la seconda squadra dell'Inter, una sconfitta ininfluente per l'Hellas tranquillamente al 15° posto. Le parole dell'allenatore dei gialloblù ai microfoni di Dazn: "Sono soddisfatto di alcune delle cose, del modo di difendere e dello spirito che si è visto, nel primo tempo ci siamo abbassati troppo portandoci l'episodio in casa e ne è uscito il rigore. La partita si è messo sul binario sbagliato, se partivamo come nel secondo tempo potevamo metterli in difficoltà".

L'assenza di Tengstedt

"Dal punto di vista qualitativo è il nostro miglior giocatore e non lo abbiamo praticamente mai avuto nel girone di ritorno, mentre nel girone d'andata ce ne ha fatte vincere parecchie. Le assenze di giocatori cardine pesano, siamo riusciti a coprirle mettendoci in questa posizione nella quale siamo padroni del nostro destino. Ora mettiamo da parte questa partita, perché abbiamo altri match point a disposizione".

Lotta salvezza

"Penso che sia pericoloso fare tabelle, la quota è dipesa dagli altri che inseguono. Le partite sono sempre meno, dobbiamo fare più punti possibili. Non abbiamo la forza di pensare agli altri, è l'errore che abbiamo fatto la scorsa settimana. Dobbiamo avere l'umiltà di arrivare alla salvezza, che è il nostro scudetto. Ci siamo vicini e dobbiamo andare a prendercela a tutti i costi".

Sull'Inter

"Ho visto la partita dell'andata dell'Inter, è stata straordinaria. Se la gioca alla grande, è un grande orgoglio per tutto il calcio italiano che l'Inter si giochi una partita così importante. Abbina grande qualità, sa difendere bene e di gruppo come ha fatto nella scorsa partita. Si sono difesi con grande umiltà contro una squadra che difende alta come il Barcellona. Penso che abbia tutte le carte in regola per battere il Barcellona".