Suslov, che guaio! Rottura del crociato in allenamento: il comunicato del Verona

Il club scaligero ha fatto sapere che il centrocampista slovacco è rimasto vittima di un terribile infortunio al ginocchio: i tempi di recupero
1 min
Suslov, che guaio! Rottura del crociato in allenamento: il comunicato del Verona
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

VERONA Brutte notizie per il Verona, per mister Zanetti e soprattutto per Tomas Suslov. Il club scaligero, infatti, ha reso noto che il centrocampista slovacco classe 2002, in Veneto dall'estate del 2023, ha riportato un bruttissimo infortunio al ginocchio che, con tutta probabilità, comprometterà gran parte della stagione ormai alle porte.

La nota del Verona

"Il calciatore, al termine dell'allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del quadro clinico. Il club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo", la nota diramata dal club scaligero sul proprio sito ufficiale.

