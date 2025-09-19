"Così battemmo la Juve 4-1 con l'Empoli": Zanetti, l'obiettivo bianconero e il ricordo che fa male

Vigilia di campionato per l' Hellas , che domani al Bentegodi affronterà la Juve di Igor Tudor . Se il tecnico bianconero nella conferenza della vigilia ha sottolineato come il lavoro sulla testa sia fondamentale e lo è anche nella preparazione del match contro il Verona , in sala stampa l'allenatore gialloblù Paolo Zanetti ha specificato che "servirà andare oltre noi stessi" nella sfida ai bianconeri.

Hellas Verona-Juve, parla Zanetti

La Juve, Zanetti l'ha già battuta. Un ko difficile da mandare giù per i tifosi bianconeri, considerando che a pochi minuti dal fischio d'inizio arrivò la sentenza che tolse alla Vecchia Signora 10 punti. Il riferimento è al 23 maggio 2023, quando con il suo Empoli sconfisse i bianconeri (all'epoca allenati da Allegri) per 4-1: "Ogni stagione ha una storia a sé. Quella volta siamo riusciti a prevalere quando eravamo al massimo della forma e loro attraversavano un momento di difficoltà. Sono tante le variabili che entrano in gioco. Ora, invece, la Juventus è in grande salute: è una squadra piena di campioni che riesce a mettere in difficoltà chiunque, sia in Italia che in Europa, grazie a un allenatore che qui conoscete molto bene. Ed è una seria candidata alla vittoria dello Scudetto. Noi, comunque, ci concentriamo su noi stessi e cerchiamo di dare il massimo per ottenere un'altra prestazione di livello".

Sulla situazione infortuni: "Si aggiunge Oyegoke, che sarà valutato. Gli altri infortunati stanno recuperando: Valentini rientrerà la prossima settimana, mentre Gagliardini ha avuto un problema meno serio del previsto. Per Harroui saranno necessarie ancora 2-3 settimane di stop, mentre Fallou dovrebbe tornare a disposizione la settimana prossima".

Alti e bassi gialloblù

Quando a Zanetti viene chiesto dei repentini alti e bassi della squadra, il tecnico risponde: "Non dobbiamo cadere nella trappola di deprimerci quando le cose non vanno come sperato o di esaltarci troppo quando le cose vanno bene. La continuità è ciò che conta. Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, ma l’obiettivo ora è accumulare punti, soprattutto in queste partite complicate. La prestazione è fondamentale, ed è quella che ci può garantire continuità e fiducia nel tempo. Stiamo lavorando con impegno, seguendo il nostro percorso di crescita quotidiano, ma con una consapevolezza nuova e un’umore diverso. I ragazzi sono motivati, sono pronti a dare il massimo e a provare la sensazione di giocare davanti ai loro tifosi al Bentegodi".